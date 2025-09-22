Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek enerji transfer oldu!

Simav'da dün gece yarısı meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırırken, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Büyük enerjisi transferi

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımlarda bölgede 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilecek enerjinin Uşak bloğundan Kütahya-Balıkesir bloğuna kaydığına dikkat çeken Bektaş, "Çanlar kimin için çalınıyor?” ifadesini kullandı.

Simav-Naşa fay zonunda deprem tehlikesi artıyor

Simav Fay Zonu’nun doğusunda 1970’te 7.2 büyüklüğündeki Gediz depreminin, batısında ise 2025 6.1 Sındırgı depreminin yaşandığını belirten Bekraş, arada kalan Simav-Naşa fay zonunda deprem tehlikesinin arttığı uyarısında bulundu.

4,9 SINDIRGI-BALIKESÎR DEPREMİ



Simav Fay zonunun doğusunda, 1970 M7,2 Gediz, batısında, 2025 M 6,1 Sındırgı depremleri arasında kalan Simav Naşa Fay Zonu depremselliğinin tehlikesi artıyor.



Simav-Naşa fay zonunda olası bir deprem riski ise aynı hatta bulunan Kütahya başta olmak üzere Balıkesir, Manisa ve Uşak'ı da tehdit ediyor.

Simav'da son büyük deprem 2011'de yaşandı

Simav'da son büyük deprem ise 19 Mayıs 2011'de 5,9 büyüklüğünde kaydedilmişti. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çanakkale, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Uşak, İzmir, Manisa ve Edirne'de de hissedilmişti.

Bu şiddetteki bir depremde bile bazı binalar yıkılmış, 100'den fazla insan yaralanmış, bir kişi kalp krizinden, bir kişi de enkaz altında kalarak vefat etmişti.