Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 330 artçı sarsıntı kaydedilirken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Ercan, 27 Ekim'deki depremin, 10 Ağustos'ta Sındırgı’da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının artçısı olmadığını belirterek "Bu, güneydoğuda 15 kilometrelik bir kırığı tetikleyen ayrı bir depremdir" dedi. Ercan ayrıca bölge halkını rahatlatarak "daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim" açıklamasında bulundu.
Dün saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1'lik ana sarsıntının ardından AFAD verilerine göre 13 saatte 330 artçı deprem kaydedildi. Bu yoğun hareketlilik sürerken, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından teknik değerlendirmelerde bulundu.
"Artçı bir deprem değil"
Prof. Dr. Ercan, dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki son depremin, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen aynı büyüklükteki depremin bir artçısı olmadığını belirtti. Ercan, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da olan 6,1 depremin artışı değildir. Tek başına Güneydoğu’da olan ve yeri 15 km kıran bir başka depremdir" ifadesini kullandı.
Ercan, bu iki büyük sarsıntı sonucunda bölgede yaklaşık 30 ila 35 kilometre uzunluğunda "Demirci kentine doğru" bir kırılma gerçekleştiğini belirtti.
Daha büyük bir deprem olur mu?
Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi, şu anki verilerin yeterli olmadığını ve Jeofizik veriler toplandıkça daha doğru yorumlar yapılacağını ifade etti.
Ancak Prof. Dr. Ercan, bölge halkını rahatlatacak bir tahminde bulunarak, "Sındırgı’da daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim" dedi.
"Yapıların yıkım eşiği düştü"
Öte yandan, arka arkaya gelen bu iki büyük depremin yapı stoku üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ercan,"Ne var ki yapılar olan her iki depremde yorulmuştur. Yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0’a düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.
27 Ekim 2025’te Sındırgı‘da olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, 10 Ağustos’ta Sındırgı’da olan 6,1 depremin artışı değildir. Tek başına Güneydoğu’da olan ve yeri 15 km kıran bir başka depremdir. Bu iki depremde yer yaklaşık 30’da 35 km uzunluğunda kırılmıştır. Kırığın uzama yönü… pic.twitter.com/bdFB4CsJ8h— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) October 28, 2025