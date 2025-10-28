Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?

Dün saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1'lik ana sarsıntının ardından AFAD verilerine göre 13 saatte 330 artçı deprem kaydedildi. Bu yoğun hareketlilik sürerken, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından teknik değerlendirmelerde bulundu.

"Artçı bir deprem değil"

Prof. Dr. Ercan, dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki son depremin, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen aynı büyüklükteki depremin bir artçısı olmadığını belirtti. Ercan, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da olan 6,1 depremin artışı değildir. Tek başına Güneydoğu’da olan ve yeri 15 km kıran bir başka depremdir" ifadesini kullandı.

Ercan, bu iki büyük sarsıntı sonucunda bölgede yaklaşık 30 ila 35 kilometre uzunluğunda "Demirci kentine doğru" bir kırılma gerçekleştiğini belirtti.

Daha büyük bir deprem olur mu?

Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi, şu anki verilerin yeterli olmadığını ve Jeofizik veriler toplandıkça daha doğru yorumlar yapılacağını ifade etti.

Ancak Prof. Dr. Ercan, bölge halkını rahatlatacak bir tahminde bulunarak, "Sındırgı’da daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim" dedi.

"Yapıların yıkım eşiği düştü"

Öte yandan, arka arkaya gelen bu iki büyük depremin yapı stoku üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ercan,"Ne var ki yapılar olan her iki depremde yorulmuştur. Yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0’a düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.