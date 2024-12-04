Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya'da yaşanabilecek en şiddetli depremin büyüklüğünü açıkladı!

Antalya bugün Akdeniz’de, saat 12.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58,86 kilometre açığında ve 32,69 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Gazipaşa, Manavgat, Alanya ve çevre ilçelerinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 5.1 büyüklüğünde açıkladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Antalya açıklarında meydana gelen depremlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Depremlerin bölgede yıkıcı bir etki yaratmayacağını belirten Ercan, bu tür sarsıntıların Anadolu yarığının dışında meydana geldiğini ve Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan kısmındaki kırılmalar nedeniyle oluştuğunu ifade etti. Ercan, ayrıca, "Bu büyüklükte bir deprem dahi Alanya, Manavgat, Mersin, Antalya ve Adana’da yıkıcı bir etki yaratmaz, sadece hissedilir" dedi.

Antalya ve çevresinin deprem riski

Antalya, Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olmasının yanı sıra sismik hareketlilik açısından da dikkat çekiyor. Antalya il merkezi, 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bölge, doğrudan büyük fay hatları üzerinde bulunmamakla birlikte, çevresindeki Helenik Dalma-Batma Zonu ve Fethiye-Burdur Fay Hattı gibi aktif yapılar nedeniyle deprem riski taşıyor.

Antalya'da büyük depremler bekleniyor mu?

Prof. Dr. Ercan, Akdeniz bölgesinde meydana gelen sarsıntıların, bölgedeki kırılmalar nedeniyle normal bir sismik hareketlilik olduğunu belirtti. Bölgedeki en büyük depremin 6.1 ile 6.2 büyüklüğünde olabileceğini ifade eden Ercan bu büyüklükte bir depremin dahi, büyük çapta yıkıma neden olmayacağını vurguladı.