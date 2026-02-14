Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'deprem riski en düşük bölgeler'i saydı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa’da deprem riskinin son derece düşük olduğu ülkeleri ve Türkiye’de görece daha az etkilenecek bölgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa'da depremin etkilemediği ülkeler

Ercan, Avrupa’da deprem olmayan ya da sismik tehlikenin oldukça sınırlı olduğu bir ülkede yaşamak isteyenler için Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya ve Ukrayna’yı işaret etti. Bu ülkelerin aktif fay hatlarından uzak ve daha stabil jeolojik yapılara sahip olduğunu biliniyor.

Türkiye'de depremin etkilemediği şehirler

Prof. Dr. Ercan, Türkiye’de kalmayı tercih edenler için ise tüm Karadeniz kıyı kuşağı ile birlikte Mardin, Batman, Siirt ve Alanya’yı görece daha düşük deprem riski taşıyan yerler arasında gösterdi.