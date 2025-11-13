Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyarıyorum diyerek riskli yerleri sıraladı! Deprem riski en yüksek yerler neresi? Türkiye’de deprem açısından en tehlikeli bölgeler

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zemine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Ercan, bu tip zeminlerde bulunan binalarda sarsıntının "üç ila beş kat büyüyebileceğini", yapıların da rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini söyledi. Bu durumun göçme riskini artırabileceğini aktaran Ercan, vatandaşlara bu bölgelerde konut satın almama veya kiralamama çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ercan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sulak, gevşek, birinci derece verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının Yer-Yapı Güvenlik Belgesini isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda yaşamak için sağlam yerde, sağlam yapı."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın riskli gördüğünü belirttiği bölgeler:

• Tire

• Ödemiş

• Torbalı

• Aydın Efeler

• Manisa

• Turgutlu

• Kemalpaşa

• İzmir: Bayraklı, Bornova Ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli

• Balıkesir

• Afyonkarahisar

• İzmit

• İstanbul: Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü-Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil

• Kocaeli: Gölcük

• Düzce

• Kaynaşlı

• Bolu

• Adapazarı

• Tekirdağ

• Bandırma

• Yalova

• Adana

• Çukurova

• Ceyhan

• Mersin

• Erzincan

• Tokat

• Amasya

• Bursa: Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım