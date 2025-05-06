Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde hastaneye kaldırıldı.

Haberin duyulmasının ardından Ahmet Ercan'ın sağlık durumu, hayati tehlikesinin olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Peki Prof. Dr. Ahmet Ercan şu anda nasıl, sağlık durumu ciddiyetini koruyor mu, hayati tehlikesi var mı??

X (Twitter) hesabından bir duyuru paylaşan Prof. Dr. Ercan, boyundan omurilik boyunca gelen bir ağrı ambulasla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Tansiyonu bu süreçte 22'ye çıkan Ahmet Ercan Saraybosha Hastanesi Acil Servisi'ne yatırıldı.

10 gün önca kalbine stent takıldığını duyuran ünlü bilim insanı, üç saat süren müdahale sonrası tansiyonun 13/7,5'e düşürükdüğünü ve gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.