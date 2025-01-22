Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı deprem uyarısı: Bu bölge 7 büyüklüğünde depreme gebe!

Midilli açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki sismik hareketliliğin olağan bir süreç olduğunu belirtti.

Foça, Midilli ve Karaburun üçgeninin deprem üretmeye yatkın bir bölge olduğunu vurgulayan Ercan, "Bu bölgede her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar bir deprem olma potansiyeli var. Midilli açıklarında gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem küçük ölçekli bir sarsıntı. Ancak bu tür depremler, ileride daha büyük bir depremin habercisi olabilir" dedi.

Ercan, bölgedeki fay hareketlerinin İzmir, Çeşme ve Foça çevresini etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Böyle bir depremin İzmir’e etkisi, yaklaşık altı büyüklüğünde hissedilir. Ancak bu, kentte büyük bir yıkıma neden olmaz. İzmir için şu an ciddi bir sıkıntı görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Foça-Midilli-Karaburun üçgeni risk altında

Deprem uzmanı Ercan, bölgenin tarihsel ve jeolojik açıdan aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu hatırlattı. Özellikle Midilli açıklarında sıkça meydana gelen sarsıntıların bu aktif fayların bir sonucu olduğunu belirten Ercan, bu tür depremler karşısında halkın bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İzmir için uyarılar

Büyük bir depremin İzmir’e doğrudan yıkıcı etkisi olmayacağını vurgulayan Ercan, bölgedeki yapılaşmanın depreme dayanıklılık açısından önem taşıdığını ifade etti. Vatandaşlara, yapı güvenliği konusunda tedbir almaları ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.