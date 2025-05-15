Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Konya'da meydana gelen ve Ankara'yı da sarsan deprem sonrası açıklama

Konya'da saat 15:46'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Deprem, Ankara başta olmak üzere, pek çok ilde de hissedildi.

Meydana gelen depremin ardından yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi.

"Daha büyük deprem beklemiyorum"

Kulu-Tavşancalı kırığının Ankara’ya doğru uzandığı ve odağı sığ olduğu için şehirde hissedildiğini ifade eden Ercan, daha büyük bir deprem beklemediğini kaydetti:

"Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır.

Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum."