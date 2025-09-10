Sındırgı'da 30 günde 9 bin artçı yaşandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan net konuştu

Balıkesir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı 6.1'lik Sındırgı depreminin üzerinden bir ay geçti.

30 günde 9 bine yakın artçı

6.1'lik depremin ardından bölgede 5.0, 4.9., 4.5 büyüklüklerinde artçılar kaydedildi. Sarsıntıların devam ettiği ilçede 30 günde 9 bine yakın artçı sarsıntı yaşandığı öğrenildi.

Depremin ardından bölgeyi ziyaret eden jeoloji müjendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Termal su kaynaklarına işaret eden Prof. Dr. Ercan, "Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu" dedi.

Daha büyük bir deprem olur mu?

Sındırgılıların en çok merak ettiği; 'Bundan daha büyük bir deprem olur mu?' sorusuna ise Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şöyle cevap verdi:

Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı'da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz. Sındırgı'da hangi mahallede kaç kata izin verilmeli. Bunun kararını belediyeler verecektir. Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evleri yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılardır."