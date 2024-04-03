Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Halkın iradesi hiçe sayılamaz

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'la ilgili bir mesaj yayınladı.



YSK, Abdullah Zeydan'ın yerel seçimlere girmesine izin vermiş, ancak mahkeme seçime iki gün kala Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını iptal etmişti. Van İl Seçim Kurulu da bu karara dayanarak mazbatayı seçimlerden ikici çıkan AK Partili Abdulahat Arvas'a vermişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımını kısa süre sonra yayından kaldırdığı görüldü.

Bu gelişme başta Dem Parti olmak üzere, muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti. Tartışmalar ve protestolar sürerken konuya bir açıklama da ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda, "Halkın iradesi hiçe sayılamaz. En fazla oyu alan seçilir" ifadelerine yer verdi.



Dem Partili Abdullah Zeydan seçimlerde yüzde 55,5, AK Partili Abulahat Arvas ise yüzde 27,1 oy almıştı.