Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan... Dikkat çeken Köfteci Yusuf çıkışı

Köfteci Yusuf'un Ankara ve Bursa şubelerinde satılan köfte ve dönerine domuz eti karıştırdığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı takli ve tağşiş listesine Köfteci Yusuf'u da dahil etti.

Bu gelişme üzerine domuz eti skandalına tepki yağarken, toplumda "Bir daha düşünün" diyen bir kesim de ortaya çıktı.

42 ilde 278 şubesi bulunan ve son yıllarda devasa bir işletmeye dönüşen bir firmanın maliyetlerinde çok küçük bir düşüş sağlamak adına böylesine bir sahtekârlığa girişmesinin 'inandırıcı' olmadığını düşünen çok sayıda vatandaş var.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi” sorularını yöneltmişti.

Özgür Demirtaş'ın ardından farklı bir yaklaşım da Türkiye'yi depreme karşı bilinçlendirmeye çalışan isimler arasında yer alan jeofiik fizik mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, ABD merkezli hamburgercileri kast ederek bu firmaların, yerli/milli Köfteci Yusuf'la baş edemediğini ve bu nedenle çamur attığını öne sürdü.



Ahmet Ercan sosyal medya mesajında, "İnadına Köfteci Yusuf’ta köfteye devam" ifadesini kullandı.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş da domuz etki skandalına yönelik açıklamasında iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve kumpasa uğradığını savunmuştu.

Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var?

1996'da Bursa İznik'te kurulan Köfteci Yusuf son yıllarda hızla büyüyerek 42 ilde toplam 278 şubesiyle hizmet veren oldukça büyük bir zincir haline geldi.

Köfteci Yusuf'un Bursa’da 40, İstanbul’da 63, Ankara’da 22, İzmir’de 23, Balıkesir’de 12, Antalya'da 10, Afyonkarahisar'da 8 şubesi bulunuyor.