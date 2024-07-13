Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan berber ve kuaförlerde 'pazar izni' tepkisi: İşiniz gücünüz yok mu?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde geçtiğimiz günlerde alınan kararla İstanbul'daki berber, güzellik salonları ve kuaförlerde sabit izin gününün "pazar" olarak seçilmesine X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Demirtaş, paylaşımında berber ve kuaförlerin yanında olduğunu söyleyerek alınan karara yönelik şaşkınlığını ifade etmek için "Berber ve Kuaförlerin valilik kararı ile İstanbul’da Pazar günü çalışması yasaklanmış, bu doğru mu?" ifadelerini kullandı.

"Allah aşkına biz hafta için çalışıyoruz" diyen Demirtaş, pazar gününün saç kestirme günü olduğunu ifade ederek "Neden böyle bir karar alıyorsunuz? Başka işiniz gücünüz yok mu?" dedi.

Berber ve Kuaförlerin yanındayım.



Berber ve Kuaförlerin valilik kararı ile İstanbul’da Pazar günü çalışması yasaklanmış, bu DOĞRU MU?



Allah aşkına biz hafta içi çalışıyoruz. Pazar günü de saç kestirme günü. Neden böyle bir karar alıyorsunuz? Başka işiniz gücünüz yok mu?



Hay… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 13, 2024

İstanbul'da berber kuaför ve güzellik salonlarında pazar günü izin kararı

Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olma uygulaması 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Kararın ardından açıklama yapan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını duyurmuştu.