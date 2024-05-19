Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ün doğum günü kutlu olsun

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet hassasiyetiyle de tanınan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 19 Mayıs vesilesiyle X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Demirtaş, “Ülkemin kurucu ve ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü kutlu olsun. Nice bayramlara hep beraber girelim” mesajı paylaştı.

Prof. Dr. Demirtaş, Kocaeli’ye bağlı Başiskele ilçesi belediyesinin Atatürksüz 19 Mayıs afişine de tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş, “Bu ülkenin kurucu ve ebedi liderini unutmanız son derece kötü. Çok üzüldüm” paylaşımında bulundu.

Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs mı?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 19 Mayıs'ta Atatürk'ün doğum gününü kutlarken, akıllarda bir soru işareti oluştu. Atatürk gerçekten 19 Mayıs 1981'de mi doğdu? İşte yanıtı...

Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus kaydında ay ve gün belirtilmeden o dönemde kullanılan Rumi takvime göre yıl olarak 1296 yazılmıştı. Bunun miladi takvime göre karşılığı 13 Mart 1880 - 12 Mart 1881’dir.

Miladi takvimin kabul edilmesinden sonra doğum yılı önceleri 1880 diye gösterilmiş, daha sonra 1881 olarak değiştirilmiş ve 19 Mayıs günü doğduğu kabul edilmiştir.

Bunda da Reşit Saffet Atabinen’in 19 Mayıs 1932’de Atatürk’e “Doğum gününüz kutlu olsun!” diye bir telgraf çekmesi etkili olmuştur.

1936’da İngiltere Kralı VIII. Edward, Atatürk’ün doğum gününü öğrenmek isteyince kendisine “Atatürk’ün 19 Mayıs 1881’de doğmuş olduğu” yanıtı verilmiştir. Ancak 19 Mayıs tarihi nüfus kaydına işlenmemiştir.