Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Filenin Sultanlarını hedef alanlara çok sert tepki

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD’ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçması tartışmalara neden olmuştu.

Filenin Sultanlarının yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, Instagram hesabında seyahatlerine ilişkin bir fotoğraf paylaşmış ve şöyle yazmıştı.

* 13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız” diyen Karakurt, Türk Hava Yolları’nın (THY) hesabını etiketleyerek “Teşekkürler THY. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!

Karakurt’un yanında oturan takım kaptanı Eda Erdem ise paylaşımında yine THY’yi etiketleyerek, “Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Takımın bir diğer yıldız oyuncusu Zehra Güneş’ten de “En azından koridor ayırmışsınız” paylaşımı geldi. 190 cm boyundaki Hande Baladın ise koltuk arasına sığmayan bacaklarının fotoğrafını koyduğu paylaşımda, "Geçmişler olsun" ifadesini kullandı.

THY: Sorumluluk federasyonda

Milli voleybolcuların tepkileri üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu’na (TVF) ait olduğunu söyledi.

THY’nin sponsoru olduğu tüm federasyonları için yıllık uçuş kapasitesi dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yaptığını kaydeden Üstün, “Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Federasyon: Sorumluluk bizde değil

Voleybol Federasyonu ise Yahya Üstün’ün açıklamasına yazılı yanıt verdi. Federasyon kendilerinin bağlı olduğu mevzuatlar gereğince “Business Class” bilet alamadığını vurguladı ve şöyle devam etti:

* Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17 Mayıs tarihine kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

* THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26 Mayıs tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

* Söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17 Mayıs tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.

Özgür Demirtaş da topa girdi

Filenin Sultanlarının sosyal medya isyanı ise bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Filenin Sultanları'na yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Filenin Sultanları'na saldıran sosyal medya trolleri: Siz bu vatanın evlatları değilsiniz. Utanıyorum sizden.