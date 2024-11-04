Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan kayyum kararına tepki
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Bu gelişmeye başta muhalefet olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti. İktisatçı Özgür Demirtaş da kayyum kararına "Demokrasilerde kayyum olmaz" mesajıyla tepki gösterdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.
Gelişme başta muhalefet olmak üzere geniş toplum kesimlerinin tepkisiyle karşılandı.
İktisatçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kayyum kararına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demiraş, X (Twitter) hesabından yayınlandığı mesajda, "Demokrasilerde kayyum olmaz" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın mesajı şöyle:
Demokrasilerde Kayyum olmaz.
1) Suçlu ise seçime sokmazsın.
2) Suçlu olduğu halde seçime sokuyorsan, istihbarattan sorumlu memurunu görevden alırsın.
3) Suçlu olduğu kesin ise görevden alırsın ama Belediye Meclisi yeni başkanı seçer, sen atayamazsın.
Bu kadar basit.