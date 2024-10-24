Prof. Dr. Selva Demiralp yazılarıyla Dünya'da! İlk yazısı yarın

Yapı Kredi Ekonomik Araştırma Kürsüsü Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Demiralp, geçen on yıl boyunca Federal Reserve (Fed), Av­rupa Merkez Bankası (ECB) ve TCMB gibi birçok merkez bankası ile ortak ça­lışmalar yaptı.

ECB için danışman ola­rak da çalışan Prof. Dr. Selva Demiralp, 2000-2005 arasında ABD Merkez Ban­kası Federal Reserve Board’da ekono­mist olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bö­lümü’ne katıldı.

Prof. Demiralp, 2016 yılı itibarıyla Koç Üniversitesi-TÜSİ­AD Ekonomik Araştırma Forumu di­rektörlüğünü yapıyor.