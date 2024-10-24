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  3. Prof. Dr. Selva Demiralp yazılarıyla Dünya'da! İlk yazısı yarın
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Prof. Dr. Selva Demiralp yazılarıyla Dünya'da! İlk yazısı yarın

Para politikası, merkez bankacılığı ve enflasyon dinamikleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp yazılarıyla DÜNYA okurlarına seslenecek.

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Yapı Kredi Ekonomik Araştırma Kürsüsü Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Demiralp, geçen on yıl boyunca Federal Reserve (Fed), Av­rupa Merkez Bankası (ECB) ve TCMB gibi birçok merkez bankası ile ortak ça­lışmalar yaptı.

ECB için danışman ola­rak da çalışan Prof. Dr. Selva Demiralp, 2000-2005 arasında ABD Merkez Ban­kası Federal Reserve Board’da ekono­mist olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bö­lümü’ne katıldı.

Prof. Demiralp, 2016 yılı itibarıyla Koç Üniversitesi-TÜSİ­AD Ekonomik Araştırma Forumu di­rektörlüğünü yapıyor.