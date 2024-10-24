Prof. Dr. Selva Demiralp yazılarıyla Dünya'da! İlk yazısı yarın
Para politikası, merkez bankacılığı ve enflasyon dinamikleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp yazılarıyla DÜNYA okurlarına seslenecek.
Yapı Kredi Ekonomik Araştırma Kürsüsü Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Demiralp, geçen on yıl boyunca Federal Reserve (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve TCMB gibi birçok merkez bankası ile ortak çalışmalar yaptı.
ECB için danışman olarak da çalışan Prof. Dr. Selva Demiralp, 2000-2005 arasında ABD Merkez Bankası Federal Reserve Board’da ekonomist olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne katıldı.
Prof. Demiralp, 2016 yılı itibarıyla Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğünü yapıyor.