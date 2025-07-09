Prof. Dr. Selva Demiralp’in acı günü
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp’in babası, Avukat Emir Ali Demiralp hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demiralp, “Sevgili Babamız, Avukat Emir Ali Demiralp’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadelerini kullandı.
Dünya Gazetesi yazarı Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp'in babası Avukat Emir Ali Demiralp hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Selva Demiralp, "Sevgili Babamız, Avukat Emir Ali Demiralp’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.
Demiralp, babasının cenazesinin 10 Temmuz 2025'te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceğini açıkladı.
Sevgili Babamız, Avukat Emir Ali Demiralp’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.— Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) July 9, 2025
Babamızın ömrünün son dönemecinde bizlere eşlik eden, başta Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölüm Başkanı sevgili doktorumuz Prof. Dr. Meltem Akay, Başhekimimiz Erdal Aksoy ve Koç… pic.twitter.com/PpC0XQxGG0