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Prof. Dr. Selva Demiralp’in acı günü

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp’in babası, Avukat Emir Ali Demiralp hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demiralp, “Sevgili Babamız, Avukat Emir Ali Demiralp’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Selva Demiralp’in acı günü
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Dünya Gazetesi yazarı Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp'in babası Avukat Emir Ali Demiralp hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Selva Demiralp, "Sevgili Babamız, Avukat Emir Ali Demiralp’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Demiralp, babasının cenazesinin 10 Temmuz 2025'te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceğini açıkladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ