Prof. Dr. Selva Demiralp’ten kan bağışı çağrısı
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi hastanesinde tedavisi süren babası Emir Ali Demiralp için kan bağışı çağrısında bulundu. Demiralp paylaşımında, "şartları yerine getirebilecek donörlerin bugün içerisinde Koç Üniversitesi hastanesine gidip bağışta bulunmalarını rica ederim." ifadelerini kullandı.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Selva Demiralp, Koç üniversitesi hastanesinde yatmakla olan babası Emir Ali Demiralp için A Rh+ kana ihtiyaçları olduğunu kaydedip, kan bağışı talebinde bulundu.
Demiralp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koç Üniversitesi hastanesinde yatmakta olan babam Emir Ali Demiralp için A Rh + kana ihtiyacımız bulunmaktadır. Aşağıdaki şartları yerine getirebilecek donörlerin bugün içerisinde Koç Üniversitesi hastanesine gidip bağışta bulunmalarını rica ederim."
Koç Üniversitesi hastanesinde yatmakta olan babam Emir Ali Demiralp için A Rh + kana ihtiyacımız bulunmaktadır. Aşağıdaki şartları yerine getirebilecek donörlerin bugün içerisinde Koç Üniversitesi hastanesine gidip bağışta bulunmalarını rica ederim. pic.twitter.com/mdthxRQrQ5— Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) February 25, 2025