Prof. Dr. Selva Demiralp’ten kan bağışı çağrısı

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Selva Demiralp, Koç üniversitesi hastanesinde yatmakla olan babası Emir Ali Demiralp için A Rh+ kana ihtiyaçları olduğunu kaydedip, kan bağışı talebinde bulundu.

Demiralp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koç Üniversitesi hastanesinde yatmakta olan babam Emir Ali Demiralp için A Rh + kana ihtiyacımız bulunmaktadır. Aşağıdaki şartları yerine getirebilecek donörlerin bugün içerisinde Koç Üniversitesi hastanesine gidip bağışta bulunmalarını rica ederim."