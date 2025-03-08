Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 'Bu yüzden herkes oralara' gitti diyerek İstanbul'un sağlam zeminli bölgelerini açıkladı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir yayında İstanbul’da zemin olarak sağlam ve zayıf ilçeleri açıkladı.

İstanbul’un zemin olarak en sağlam bölümlerini anlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, “Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri çok sağlamdır. Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı” dedi.

Kötü zeminin ise Bakırköy’den başladığını ifade eden Şener Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Topkapı'dan daha ileriden Yenikapı'dan başlıyor, Zeytinburnu ve Ataköy'ü de kapsıyor. Çekmece'ye kadar kadar geliyor” ifadelerini kullandı.