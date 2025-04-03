Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul depremi için iki bölgeye dikkat çekti: 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir!

İstanbul'da olası bir depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Kumburgaz ve Silivri bölgelerine dikkat çekti. Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, bu bölgelerde 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti.

"Kumburgaz ve Silivri'de heyelan riski var"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Üşümezsoy, özellikle heyelanlı bölgelerin hareketlenebileceğini ve bunun da deprem riskini artırabileceğini belirtti. İstanbul'un en yoğun yerleşim bölgelerinden birinin bu alanlar olduğuna işaret eden Üşümezsoy, "O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ancak genel planda büyük bir deprem söz konusu değil" diye konuştu.

"Santorini Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fayı farklı"

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle İstanbul depremi arasında bağlantı kuran bazı bilim insanlarına da eleştirilerde bulunan Üşümezsoy, Santorini fay hattının Kuzey Anadolu Fayı ile karıştırılmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtti.

"İstanbul için şunu söylüyorum; Santorini'de büyük depremler yaratan düşey fay sistemi, Kuzey Anadolu Fayı’ndan farklıdır. Ancak bazı arkadaşlar, 20 milyon yıl önce yaşanan olayları bugünün modelleriyle açıklamaya çalışıyor. Bu, yanlış bir yaklaşımdır. Bu anlamda, İstanbulluları daha da rahatlatacak bir temel ortaya çıkıyor."

Büyük deprem beklentisi yok ama yerel riskler var

Özetle, Üşümezsoy İstanbul'da büyük bir deprem beklentisi olmadığını ancak yerel ölçekte Kumburgaz ve Silivri bölgelerinde heyelanlı araziler nedeniyle 6.5 büyüklüğüne varabilecek sarsıntıların yaşanabileceğini ifade etti.