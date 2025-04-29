Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Bölgesi'ndeki asıl tehlikeyi söyledi

23 Nisan tarihinde İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde yaşanan deprem, tüm ülkenin gündemini yeniden büyük İstanbul depremine çevirdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Ekol TV'de katıldığı programda Marmara Denizi'nin Kuzey kolunun artık büyük deprem üretmeyeceğini söyleyerek, asıl tehlikenin Güney kolundaki Bandırma fayında olduğunu dile getirdi.

Bandırma'dan Çanakkale istikametine kadar kırılacak bir fayın 7'nin üzerinde bir deprem gerçekleştirebileceğini açıkladı ve bunun 50 yıl içerisinde olabileceğini söyledi.