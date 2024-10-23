Prof. Dr. Sevil Atasoy acı tabloyu açıkladı: Türkiye metanfetamin bağımlısı

Türkiye'de madde etkisi altında işlenen cinayetler artarken, Prof. Dr. Sevil Atasoy'dan 'Bağımlılıkla Mücadale' konferansında dikkat çeken açıklamalar geldi. Atasoy, son iki yıl içinde metanfetamin yakalanma oranlarının dörde katlandığını Türkiye'nin metamfetamin bağımlısı olmaya başladığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Atasoy, tedavi olmak isteyenlerin de hastaneler tarafından ancak 3-6 ay sonra kabul edildiğini belirtti.

Madde kullanımı son 10 yılda yüzde 20 arttı

Madde bağımlılığının küresel çapta arttığını belirten Atasoy, 2022 yılına ait istatistiklere göre, dünya genelinde 292 milyon kişinin madde kullandığını, son 10 yılda bu sayının yüzde 20 artış gösterdiğini açıkladı.

Türkiye'nin coğrafı konumu nedeniyle uyuşturucu ticaretinde transit ülke haline geldiğini belirten Sevil Atasoy, "Afganistan'da Taliban haşhaş ekimini yasakladı. Afganlar eroin üretiminden para kazanamadıkları için metamfetamine yöneldi. Bu durum Türkiye'yi, eroin yerine metamfetamin ticaretinin geçtiği transit ülke haline getirdi. Türkiye eroin bağımlısı olmadı ama şu anda metamfetamin bağımlısı oluyor.” dedi.

Tedavi sürecinde 6 aylık gecikme

Prof. Dr. Atasoy, emniyetin çabalarına rağmen yakalanamayan ciddi miktarda uyuşturucunun Pasifik, Batı ülkeleri ve Arap Yarımadası'ndan ülkeye girdiğine dikkat çekiyor.

Artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle yakalanan torbacıların yerinin çabuk dolduğunu söyleyen Atasoy, "Bağımlıların tedavi edilmesi gerekmekte. Ancak şu anki durumda, bağımlı bireylerin tedavi almak istemesi halinde hastaneye kabulü hemen sağlanamıyor; genellikle üç ay ya da altı ay sonra gelmesi isteniyor.” dedi. Bağımlılarının cezaevlerine de konmasına karşı çıkan Atasoy, "Mutlaka çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tedavi edilmesi gerekir.” dedi.

Sosyal medyadaki tuzak

Atasoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar sosyal medyaları da kullanıyorlar. Sizin de bir kullanıcı olmanız veya bunu özendirmeniz için oluşturulmuş bir tuzak. Bunun farkında olun. Sosyal medyada madde kullanımının algoritmalar tarafından desteklendiğini unutmayın. Sıkça karşılaştığınız bu içerikler, günün birinde size uzatılan bir maddeyi kabul etmenize sebep olabilir."