Prof. Dr. Sözbilir açıkladı: Sındırgı depremi bekleniyordu, sismik kaynak haritalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün gece yarısı 5,1 büyüklüğünde depremle sarsılırken, deprem çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar geçen sene 3 ay arayla yaşanan 6,1'lik iki depremin korkusunu yaşarken, 27 Ekim'den bu yana kaydedilen en büyük sarsıntı olan 5,1'lik deprem endişeleri yeniden körükledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, korkutan depreme ilişkin, "Her üç depremde de ana şokların, bölgedeki günlük deprem sayısı ile deprem büyüklüğünün en aza indiği dönemlerde meydana geldiği saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

Artçı deprem sayısı 25 bini aştı

Yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte bölgede ğını belirtti.

Sismik kaynak haritalandı

Sözbilir, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'daki deprem aktivitesini saniye saniye izlediklerini ifade ederek, her iki depremin ardından sahada yapılan çalışmalarla Sındırgı'nın güneyindeki dağlık kesimde, yaklaşık 40 kilometre uzunluğa ulaşan ve Emendere Fay Zonu adı verilen çok segmentli aktif bir sismik kaynağın haritalandığını kaydetti.

İlk depremde bu fayın en batıdaki segmentinin kırıldığını ve artçı deprem aktivitesinin güneydoğuya doğru göç ettiğini saptadıklarını aktaran Sözbilir, "Nitekim 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde ikinci bir ana şok yaşanmıştı. Ancak bu ana şoktan sonra da artçı deprem aktivitesinin devam ettiğini ve stres birikiminin güneydoğudaki üçüncü segmente doğru yoğunlaştığını belirlemiştik." ifadelerine yer verdi.

Analizler depremin yaklaştığını gösterdi

Sözbilir, bugün saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin, daha önce haritalanan fay zonunun en doğudaki segmentinde gerçekleştiğini, şimdiye kadar yapılan sismolojik analizler, jeodezik çalışmalar ve stres analizlerinin bu depremin yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Son 5 ay boyunca Sındırgı çevresinde deprem aktivitesinin çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürdüğünü hatırlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"İkinci ana şoktan sonra yine benzer büyüklükte bir deprem bekliyorduk ancak 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu aşamadan sonra deprem fırtınası şeklinde kendini gösteren artçı deprem aktivitesinin sürmesi beklenmektedir. Her üç depremde de ana şokların, bölgedeki günlük deprem sayısı ile deprem büyüklüğünün en aza indiği dönemlerde meydana geldiği saptanmıştır. Sındırgı halkının resmi yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı binalara girmemesi önem arz etmektedir."