Prof. Dr. Süleyman Pampal 'bölgede büyük deprem yaşanacak' dedi: 7 ve üzeri deprem uyarısı

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

En çok zarar gören yer Avcılar oldu

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.

Büyük Marmara depreminin üzerinden çeyrek asır geçse de acılar tazeliğini koruyor. Bir yandan da olası İstanbul depremi endişeleri de sürüyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, olası İstanbul depremiyle ilgili Hürriyet'e çarpıcı uyarılarda bulundu.

“Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Marmara Zonu’nun üzerinde sürekli bir hareket ve gerilim birikimi olduğunu biliyor ve görüyoruz” diyen Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Burası çok aktif ve büyük deprem yaratma kabiliyeti en yüksek yer” dedi.

Fay hatlarını tek tek sıraladı

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu dışında güney kolunun da tehlikeli olduğuna değinen Prof. Dr. Pampal, “Yakın tehlike kuzey kolda olduğundan ve İstanbul’un da etkilenme ihtimali bulunduğundan bu kolun gündemdeki yeri daha sıcak. Ancak güney kol da tehlike içeriyor. Bu kolun Gemlik Körfezi’ne kadar olan uzantısında özellikle önemli üç parça bulunuyor. Bunlar doğudan batıya doğru Geyve Fayı, İznik-Mekece Fayı ve Gemlik Fayı olarak adlandırılıyor. Hepsi birbirinin devamı niteliğinde faylar. Bunlar dışında başka faylar da bulunuyor. Özetle bu kolu unutmak ya da görmezden gelmek doğru olmaz” dedi.

7 ve üzeri deprem uyarısı

Marmara’da beklenen büyük depremin 7 ve üzeri büyüklüğünde olacağına da dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Tarihsel dönemde yaşanan depremler bizlere çok önemli ipuçları veriyor. Bu depremin büyük çoğunluğu 7 ve üzeri büyüklüğünde… Keza 1999’da yaşadığımız deprem de 7’nin üzerinde… Özetle bölgede büyük ölçekli bir deprem yaşanacak ve bu doğrultuda önlemlerimizi almamız gerekiyor” dedi.

İstanbul'un riskli ilçeleri

Deprem Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Erdik de İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı. Çeşitli bina tipleri ile yapılmış analiz sonuçlarına da değinen Prof. Dr. Mustafa Erdik, “1980 öncesi yapılmış 4-7 katlı betonarme binalar en çok hasar görme olasılığına sahip yapılar. Bina hasarlarının daha çok nüfusun yoğun olduğu şehrin güneybatı kısmında yer alan Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece’nin güneyi ve Avcılar’da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor” dedi ve ekledi:

“Kısmen daha az hasar alacak bölgeler ise Kadıköy, Maltepe ve Kartal gibi Asya Yakası’nın güneyinde yer alan ilçeler. Mevcut faydan göreceli olarak daha uzakta yer almalarına karşın, bina yoğunluğu ve hasar görebilirlik koşulları nedeniyle Beyoğlu, Eyüp ve Bayrampaşa bölgelerinin de yüksek oranda hasar görmesi bekleniyor.”