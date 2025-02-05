Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Santorini'de 'deprem fırtınası' yorumu! Yanardağ tehlikesi var!

Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki Ege Denizi'nde son bir haftadır 700'ün üzerinde deprem meydana geldi. Depremlerden bazıları İzmir'de hissedildi. Depremlerin Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde kayda geçmesi dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Celal Şengör, bölgede aktif bir yanardağın bulunduğunu belirterek "Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" diyerek durumu özetlemişti. Birçok uzman bölgede daha büyük depremlerin meydana gelebileceğini belirtirken, tsunami tehlikesinden de söz edilmişti.

14 yıl öncesini hatırlattı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma törenine katılarak değerlendirmelerde bulundu. Pampal, Santorini Adası bölgesinde 2011-2012 yıllarında da benzer deprem fırtınalarının görüldüğünü ifade etti.

'Volkanik faaliyeti haber veriyor'

Depremleri "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz" diyen Pampal, Santorini'deki yanardağın patlaması durumunda adalara ciddi hasar verebileceğini dile getirdi.

Yunanistan'daki depremler Türkiye'ye etki eder mi?

Profesör, Santorini'de yanardağ patlamasının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair soruya "Patlama mümkün olabilir ancak bize oldukça uzak, 150-200 kilometre mesafede. O bakımdan çok ciddi bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum." dedi.

Ege'de daha büyük deprem olur mu?

Bölgede geçmişte 7 şiddetinden büyük depremlerin kaydedildiğini dile getiren Pampal, "Ege Denizi'nde daha büyük deprem olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Pampal, "Bunu büyük depremden ziyade bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek lazım. Bölgede büyük deprem olursa da sürpriz olmaz." dedi.