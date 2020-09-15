Prof. Dr. Tükek: İstanbul'da salgın yeniden başladı

15 Eylül 2020

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa'daki fakülte hastanesinde 530 testin 81'inin pozitif çıktığını belirterek "Pozitiflik oranı %15'i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek" açıklamasını yaptı. Tükek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" uyarısında bulundu.

Tükek, "İngiltere, Fransa, İspanya halkın kurallara en az uyduğu ülkeler. Sonuç, 10 binden fazla günlük hasta sayısı. Sağlık sistemimiz çok iyi ama halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın önerilerini dikkate alalım." mesajını paylaştı.