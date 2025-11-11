Prof. Dr. Tüysüz: Türkiye’de ilk kez bu kadar yoğun deprem fırtınası yaşanıyor

Bölgedeki ilk büyük deprem 10 Ağustos’ta merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğünde meydana gelmiş, bazı yapılar hasar görmüştü. 27 Ekim’deki ikinci 6,1’lik sarsıntı ise yıkımı artırdı.

AFAD verilerine göre, bu iki depremin ardından bölgede 17 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Simav ve Gördes hattındaki depremler de dahil edildiğinde toplam sayı 20 bine yaklaştı.

Dün gece 21.20’de yaşanan 4,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi.

Prof. Dr. Tüysüz, NTV’ye yaptığı açıklamada deprem fırtınalarının genellikle fay hatlarının kesiştiği veya magmanın yükseldiği bölgelerde görüldüğünü belirterek, “Bu kadar yoğun artçı olağan değil. Büyük bir deprem beklemiyoruz ancak 4 ila 6 büyüklüğünde sarsıntılar sürebilir” uyarısında bulundu.

“Psikolojik etkiler uzun sürüyor”

Tüysüz, uzun süren artçı depremlerin bölgede yaşayanlarda ciddi psikolojik etkiler oluşturduğuna dikkat çekerek, “Deprem fırtınaları birkaç hafta, bazen aylar sürebilir. Sındırgı’daki etkinliğin de bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.