Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'u sarsan peş peşe depremlerin ardından katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Üşümezsoy, “Başka bir deprem riski yok. Marmara’da bitti depremler.” ifadelerini kullandı.

"Bu oldu ve bitti diyebiliriz”

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu açıkladı.

Üşümezsoy, İstanbul'dan büyük bir deprem beklemediğinin altını çizerek, stesin boşaltıdığını da ifade etti.

Üşümezsoy, "Bu fay kırılmayan bölgedeki fay hattıydı. Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” dedi.