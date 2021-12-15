Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."