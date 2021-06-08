Prof. Naci Görür: Umarım bakan şaka yapmıştır

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan Marmara'daki müsilaj sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle."

Adil Karaismailoğlu'nun sözleri tartışma yarattı

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyonda katıldığı programda, "Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek." ifadesini kullanmıştı.