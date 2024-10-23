Programı ASELSAN duyurmuştu! 50 kişilik eğitime rekor başvuru
ASELSAN'ın savunma sanayisine mühendis yetiştirecek programına rekor başvuru geldi. 50 kişilik kontenjana başvuru sayısı 20 katını aştı.
ASELSAN'nın Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı'na 1000'in üzerinde başvuru geldi.
Üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, mekatronik ve makine mühendisliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabildiği program 50 hafta sürecek.
Öğrenciler bu eğitimle sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak, ASELSAN mühendislerinden mentörlük alarak hem teknik becerilerini geliştirecek hem de iş hayatına hazırlanacak.
Başvuruları devam eden programda eğitimler kasımda başlayacak.