‘Programlı’ sokak yasağı uygulansın

30 Mart 2020

Osman Nuri BOYACI

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği meclis toplantısından, sokağa çıkma yasağı kararı alınması talebi çıktı. Sanayiciler olarak sokağa çıkma yasağı kararı alınmasını istediklerini söyleyen DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “Ani alınacak bir karar yerine programlı bir şekilde uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının alınmasını talep ediyoruz. Üretim zincirinin sadece elzem olan parçalarını bırakıp geri kalanını tamamen kapatmak ve bununla birlikte uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının, salgını kontrol altına alarak daha belirsiz bir ortama girmemizi engelleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Bin 538 üyesi bulunan DSO Başkanı Müjdat Keçeci, tekstil ve konfeksiyon fabrikalarının yanı sıra kablo sektöründe de bazı firmaların işçilerine ücretli izin vererek üretimi durdurduğuna da dikkat çekti. Denizli’de üretime ara veren fabrika sayısının 20’ye çıktığını ifade eden Keçeci, “Özellikle tekstil sektörü emek yoğun bir sektör. Sanayicinin kendine göre siparişi, işi var ama salgın yayılıyor. Önlemlerini alsa da çalışanlarına bulaşmasından endişe ediyor” dedi.

“15 günlük karantina seferberliği yapılsın”



Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, evini geçindiremeyecek durumda olanların gıda ihtiyaçlarının iş insanları ve hayırseverler tarafından karşılanıp 15 günlük zorunlu karantina uygulamasına geçilmesi önerisi yaptı. Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezi olan Kumluca’da da koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan önlemler nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirten Durdaş, pazarların durduğunu, herkesin evine kapandığını kaydetti. (Fikri CİNOKUR)