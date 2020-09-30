Proud Boys nedir?

30 Eylül 2020

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, başkan adayı Joe Biden ile Chris Wallace'ın moderatörlüğünde bir münazara gerçekleşti. ABD'de artan şiddet konusunun konuşulduğu sırada Trump'un Proud Boys grubuna yaptığı çağrı dikkat çekti.

Trump, "Proud Boys, geri çekilin ve hazırda bekleyin. Fakat size bir şey söyleyeyim, bence ANTIFA konusunda bir şey yapmak gerek" dedi.

Bu sözler sosyal medyada çok konuşulurken, Proud Boys üyelerinden olan ve yürüyüşleri düzenleyen isimlerden Joe Biggs, "Başkan Trump Proud Boys'a hazırda bekleyin dedi çünkü birilerinin ANTIFA ile mücadele etmesi gerek... Evet efendim! Biz hazırız!" ifadelerini kullandı.

Proud Boys kimdir?

Aşırı sağcı gruplar arasında gösterilen Proud Boys, 2016 yılında ABD'de kuruldu. Sonrasında ise Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada'da destekçiler edindi.

FBI tarafından "beyaz milliyetçilik bağları olan aşırılık yanlısı bir grup" olarak sınıflandırılan Proud Boys, özellikle üniversite kampüslerinde oldukça aktif durumda.

Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon, Seattle ve Washington gibi şehirlerde düzenlenen siyasi mitinglere katılan grup, beyaz ırkın üstünlüğü üzerinden hareket etmediğini açıklasa da, katıldığı gösterilerde şiddeti desteklediğini gizlemiyor.

Bireysel silahlanmayı destekleyen Proud Boys, batı kültürünün saldırı altında olduğuna inanıyor ve bu konudaki komplo teorilerini dayanak alıyor.