PSG'nin şampiyonluğu Fransa sokaklarını karıştırdı! 2 kişi hayatını kaybetti: Yüzlerce gözaltı var

Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ülke genelinde kutlamalar sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 559 kişi gözaltına alındı.

İtalyan ekibi Inter karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, Avrupa futbolunun en prestijli kupasını kazandı. Zaferin ardından başkent Paris'teki Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle ışıklandırıldı. Kentin birçok noktasında binlerce PSG taraftarı kutlamalar için sokağa döküldü.

Parc des Princes Stadı çevresinde ve Şanzelize Caddesi’nde toplanan kalabalığa polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, barikatların ateşe verildiği ve en az bir aracın kundaklandığı görüldü. Olaylara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Taraftarlar güvenlik şeritlerini aşarak yola atladı

Kutlamalar sırasında yaşanan izdihamlar da dikkat çekti. Şanzelize’ye ulaşmak isteyen taraftarlar banliyö treni istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı kişiler güvenlik şeritlerini aşarak yola atladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olaylar sırasında çoğu Paris’te olmak üzere 559 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 254’ünün tutuklandığı bildirildi. BFMTV ise polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde 7 itfaiyeci, 22 polis memuru ve yaklaşık 200 sivilin yaralandığını duyurdu.

Kutlamalar can aldı

Landes bölgesindeki Dax kentinde düzenlenen kutlamalar sırasında 17 yaşındaki bir genç bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Paris’in 15. bölgesinde, kutlamalar esnasında skuter kullanan 20 yaşındaki bir kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.