Psikoteknik belgesi nedir, nereden alınır?

İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazanalarını minimize etmek için, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi 31 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor. Buna göre, 1 Ocak 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülerin araç kullanmalarına izin verilmeyecek, bu kurala uymayan sürücülere ise bin 180 lira cezai işlem uygulanacak.

Psikoteknik raporu ile riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırmak hedefleniyor. Psikoteknik belgesi için uygulanan testte sürücüler, psikolog ve simülatör eşliğinde 1 saatlik teste tabii tutuluyor. Bu test ile kişinin sürücülüğe uygun olup olmadığı belirleniyor. Bu testte sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihni özelliklerine yani; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, psikomotor yetenek ve becerilerine yani; tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani; risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol, ve benzeri davranışlarına bakılıyor.

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin psikoteknik belgesi almaları gerekmektedir.

Nasıl alınır?

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kurumlar tarafından verilmektedir. Testler için istenen ücretler 170-220 lira aralığındadır. Bu belge 5 yıl geçerlidir ve sürücülerin bu sürenin ardından testlerini yenilemeleri gerekmektedir.