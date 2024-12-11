PTT: HGS mobil uygulamasına izinsiz erişim gerçekleşti
PTT Genel Müdürlüğü, HGS mobil uygulamasından kullanıcılara bildirim gitmesi üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada dün akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine izinsiz bir erişimin gerçekleştiği belirtilerek, söz konusu müdahale sırasında herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durumun yaşanmadığına dikkat çekildi.
PTT’den yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Veri kaybı yok
PTT’den yapılan açıklamada veri kaybı olmadığı belirtilirken, “Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.