PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri

Kabine toplantısından sonra duyurulan tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 saat 19.00'da başladı. Tam kapanma sürecinin başlamasıyla bazı işletmeler faaliyetlerine ara verirken, bankalar, PTT gibi kurumlar ise düzenlenen çalışma saatleri ile bu süreçte çalışmaya devam edecek. Vatandaşların en çok merak ettiği kurumlardan olan PTT hangi saatler arasında hizmet verecek? İşte detaylar...

PTT açık mı?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçe 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri 3-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Engelli, yaşlı aylıkları ve sosyal destek ödemeleri ise 5-10 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Banka müşteri kısıtlamalar nedeniyle ikametlerine en yakın banka şubeleri ve ATM'lerden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.