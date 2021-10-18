PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 PTT çalışma saatleri

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma süreci sonrasında PTT çalışma saatleri değişti. Peki vatandaşların en çok merak ettiği kurumlardan olan PTT hangi saatler arasında hizmet verecek? İşte detaylar...

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecinin ardından PTT şubeleri 08.30-17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecekler.

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar çalışma saatleri konusunda düzenlemeyi yaptı. Pandemi sürecinde zaman zaman çalışma saatleri değişen bankalar, son normalleşme süreci ile birlikte yeniden pandemi öncesindeki çalışma saatlerine döndü.

Son düzenlemenin ardından bankaların çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak yeniden düzenlendi.