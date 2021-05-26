PTT saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? PTT çalışma saatleri değişti mi?

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma süreci sonrasında PTT çalışma saatleri değişti. Peki vatandaşların en çok merak ettiği kurumlardan olan PTT hangi saatler arasında hizmet verecek? İşte detaylar...

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecinin ardından PTT şubeleri 08.30-17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecekler.

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.