PTT ve HGS adıyla vatandaşı kandırdılar! MİT'ten siber suç örgütüne operasyon: 10 kişi tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PTT ve HGS adını kullanarak vatandaşları tuzağa düşüren ve uluslararası bağlantıları olan siber dolandırıcılık şebekesini çökertti. Vatandaşlara "HGS borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS'ler göndererek dolandırıcılık yapan organize siber suç örgütüne İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 12 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı. Operasyonda 318 internet sitesi kapatılırken çok sayıda dijital materyal ve kripto para cüzdanı ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), vatandaşları Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adıyla kandırarak dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri'de düzenlenen şafak operasyonlarında çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi. Örgütün dolandırıcılıkta kullandığı 318 internet sitesi erişime kapatıldı.
Sahte SMS'lerle dolandırıcılık
MİT'in istihbarat çalışmalarıyla, şüphelilerin Android cihazlara zararlı yazılım yükleyerek vatandaşların bilgisi dışında "HGS borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS'ler gönderdiği ortaya çıktı.
Bu mesajlarla sahte internet sitelerine yönlendirilen vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirildi.Yapılan incelemelerde, zararlı yazılımın cihazların kamerası, mikrofonu ve ekranını uzaktan kontrol edebildiği, konum takibi yapabildiği ve şifre gibi hassas bilgileri kaydedebildiği belirlendi. Örgütün yurtdışındaki bağlantılar üzerinden elde edilen verileri casusluk amacıyla da kullandığı tespit edildi.
Paraları kripto paraya çevirerek akladılar
MASAK'ın çalışmaları sonucu çok sayıda banka ve kripto para hesabı incelendi. Örgütün, Gürcistan üzerinden yönlendirilen Telegram kanalları aracılığıyla elde edilen gelirleri kripto paraya çevirerek akladığı belirlendi. Gürcistan'daki bağlantıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için siber dolandırıcılıkla mücadelenin devlet kurumları arasında koordineli şekilde süreceğini vurguladı. Vatandaşlara ise güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeleri, bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden yapmaları çağrısı yapıldı.