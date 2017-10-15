PTT'den 'danışman' açıklaması

15 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, PTT bünyesinde iddia edildiği gibi 60 değil, 3 danışmanın görev yaptığı bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın PTT Genel Müdürü'nün 60 danışmanı olduğu ve her birine özel makam aracı tahsis ettiği şeklindeki iddialarına yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PTT, 177 yıllık dev bir milli kuruluşumuzdur. 2016 yılında ülkemizde büyük bir başarıyla gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi neticesinde PTT AŞ, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını üstlenmiştir. Halihazırda 40 bin personeli ve yaklaşık 4 bin 500 işyeri ile hizmet veren PTT'nin hedefi 100 bin personel istihdam etmektir. PTT bünyesinde iddia edildiği gibi 60 değil, 3 danışman görev yapmaktadır. Söz konusu danışmanların 2'si başka kamu kuruluşlarından geçici görevlendirmeyle PTT'ye hizmet vermektedir, diğer 1 danışman ise PTT'nin kadrosu dahilinde görevini yürütmektedir. Şirketimiz diğer tüm iş ve işlemlerinde olduğu gibi araç tahsisinde de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle hareket etmektedir. PTT ile ilgili gerçeğe aykırı beyanat ve yorumlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ortadadır."

Kaynak: AA