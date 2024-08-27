PTT'den indirim kampanyası: PTT ne kadar indirimli? PTT indirim saatleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı.

Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.

PTT indirim şartları

Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler, günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan yararlanabiliyor.

Kargo gönderilerini indirimli bir şekilde alıcılarına ulaştırmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kampanya süresince 09.00–12.00 saatleri arasında PTT iş yerlerini ziyaret ederek yüzde 20 indirim fırsatını kullanabiliyor.