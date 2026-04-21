PTT'ye siber saldırı ve veri sızıntısı iddiasına yalanlama

PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddialara DMM'den yalanlama geldi.

İddialar gerçek dış

DMM, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirerek "Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Kurumun bilgi sistemlerinin hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."