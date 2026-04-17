PUBG Mobile kapanıyor mu, yasaklanacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrası şiddet içerikli oyunlar tartışma konusu oldu. Bunların başında da PUBG Mobile geliyor. Vatandaşlar bu tarz oyunların kaldırılmasını isterken "PUBG Mobile kapanacak mı" sorusu çok sık geliyor.

PUBG Mobile yasaklanacak mı?

PUBG Mobile ile ilgili bir karar alınmış değil. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan bir açıklama yok.

Bugün konu hakkında olumlu yada olumsuz bir açıklama bekleniyor.