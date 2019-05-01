Pursaklar Belediye Başkanı görevinden istifa etti

01 Mayıs 2019

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 25 yıldır çeşitli görevlerde hizmet ettiğini hatırlattı.

Ayhan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa etme kararı aldım." diye konuştu.

İstifa kararının tamamen insani bir tercih olduğunu ve sağlık probleminin herkesin başına gelebileceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Durumumu arz ettim. Onun da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ömrüm olduğu ve sağlığım müsaade ettiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkımıza bize göstermiş oldukları teveccüh ve destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA