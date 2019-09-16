Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.
Kaynak: AA