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Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.

Putin 3'lü zirve için Türkiye'ye geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.

Kaynak: AA

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