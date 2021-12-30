Putin, Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, COVID-19 salgınına rağmen, başta ticaret, ekonomi, enerji ve askeri teknik alanlarında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için çaba gösterildiğini vurguladı.

Uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve virüs aşılarının üretimi ile ilgili iş birliği konusunda imkanların olduğunun altını çizen Putin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak girişimlerle, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla, dost olan Rus ve Türk halklarının yararına uluslararası konularda yoğun ortaklığın ve verimli ikili iş birliğinin daha da geliştirileceğinden eminim."