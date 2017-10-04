Putin: IKBY'den 'petrol'ü kesmek kimsenin çıkarına olmaz
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol sevkiyatını kesmek kimsenin çıkarına olmaz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki enerji konferansında açıklamalarda bulundu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) gelen petrolün sevkiyatını kesmenin kimsenin çıkarına olmayacağını söyleyen Putin, ülkesinin referandumun ardından temkinli açıklamalarda bulunduğunu ve müdahil olmama politikası izlediğini de belirtti.
Kaynak: Reuters