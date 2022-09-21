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Putin, kısmi seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini söyleyerek, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil." dedi.

 

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