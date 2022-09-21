Putin, kısmi seferberlik ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti.
AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti.
Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.
Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini söyleyerek, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil." dedi.
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