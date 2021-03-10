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Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

 

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